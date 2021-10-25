Medusa Darbesi filmi konusu ve oyuncuları, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda; Paul Greengrass otururken 2004 yılı yapımı olan film aksiyon, dram ve gerilim türlerindedir. Bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaktadır ancak planları istediği gibi gitmeyecektir. Peki; Medusa Darbesi filmi konusu nedir? Medusa Darbesi filmi oyuncuları kimler?

MEDUSA DARBESİ FİLMİ KONUSU

Hala bellek kaybının etkisinde olan Bourne, şiddet dolu geçmişini geride bırakarak kız arkadaşı Marie ile huzurlu bir hayat yaşamaya başlamıştır. Fakat planları bir gün kendisine yapılan bir suikast girişimden ucu ucuna kurtulması ile paramparça olur. Şimdi bilinmeyen düşmanı tarafıdan izlenen Bourne hem kolay bir hedef olmadığını hem de becerileri, kararlılığı ve çevikliğiyle hafife alınmayacağını kanıtlamak zorundadır.

MEDUSA DARBESİ FİLMİ OYUNCULARI

Yapım : 2004

Türü : Aksiyon, dram, gerilim

Yönetmen : Paul Greengrass

Oyuncular : Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban