Mersin usulü batırık tarifi: MasterChef Mersin usulü batırık nasıl yapılır?

Mersin usulü batırık tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılmasının ardından gündeme gelerek merak konusu olarak MasterChef Mersin usulü batırık nasıl yapılır? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MERSİN USULÜ BATIRIK NASIL YAPILIR?

BATIRIK MERSİN USULÜ İÇİN MALZEMELER

3 çay bardağı ince bulgur

3 olgun domates

1 büyük baş kuru soğan

250-500 gr kadar çiğ yerfıstığı

1 su bardağı çiğ susam (yerli)

½ demet maydanoz

3-4 sap taze nane

3-4 yeşilbiber

2 salatalık

1 tepeleme çorba kaşığı biber salçası

1 tepeleme çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yeteri kadar limon suyu

Tuz

Üzerine

İnce doğranmış marul

Haşlanmış ve ince doğranmış bağ yaprağı

Haşlanmış ve ince doğranmış

Lahana yaprağı

Arzu edilirse taze soğan

BATIRIK MERSİN USULÜ NASIL YAPILIR?

İnce bulguru tepsiye koyun. Domatesle soğanı incecik kıyın. Bulgurun üzerine koyun. Karıştırıp bir kenarda bekletin. Yerfıstığını kısık ateşte çevire çevire, karartmadan kavurun. Ayrı bir yerde susamı devamlı çevirerek kısık ateşte az kavurun. Bu ikisini havanda döverek (veya blendırda çekerek) macun haline getirin. Maydanoz, nane, sivri biber ve salatalığı incecik çinterek doğrayın. Hazır dursun. Salçaları, kuru naneyi ilave edin. Elinizde karıştırın. Bulgur çok hafif yumuşayacak, çıtır çıtır olacak. Kenarda duran yerfıstığı-susam macununu ilave edin. Biraz daha yoğurun. En son, doğradığınız yeşillikleri, biberi, salatalığı ilave edin. Tekrar karıştırın. Arzunuza göre tuzunu limonunu katın. Önce sıkım sıkım köfteler yapın. Marul yapraklarının arasına koyarak yiyin. Daha sonra geri kalanını buz gibi soğuk su ile sulandırın. Limonunu, tuzunu tekrar ayarlayın, buz ilave edin. Tepsiyle sofraya getirin. Üzerini incecik doğranmış marul, bağ yaprağı veya lahana ile süsleyin. Yanında turşu veya taze süs biberi ikram edin.

KAYNAK: acunn.com