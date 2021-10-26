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Giriş Tarihi: 26.10.2021 22:47 Son Güncelleme: 26.10.2021 22:47

Minestrone Çorbası tarifi: MasterChef Minestrone Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Minestrone Çorbası tarifi: MasterChef Minestrone Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Minestrone Çorbası ile ilgili tarif bilgileri programı izleyenler tarafından merak edilerek Minestrone Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Minestrone Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Minestrone Çorbası tarifi, Masterchef 2021 son bölümü izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek Minestrone Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MİNESTRONE ÇORBASI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MİNESTRONE ÇORBASI MALZEMELER

  • 3 adet havuç
  • 3 adet kabak
  • 3 adet kırmızıbiber
  • 3 adet sarı biber
  • 10 adet taze fasulye
  • 50 gram taze veya konserve bezelye
  • 1 dal taze kereviz sapı
  • 3 adet patates
  • 10 adet taze mantar
  • Yarım bağ maydanoz
  • 5 diş sarımsak
  • 2 adet kuru soğan
  • 3 adet olgun domates
  • 10 yaprak taze fesleğen
  • 1 çay kaşığı deniz tuzu
  • 1 tatlı kaşığı bul biber
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 çorba kaşığı biber salçası
  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ
  • 6 çorba kaşığı su

MİNESTRONE ÇORBASI HAZIRLANIŞI

Öncelikle bütün sebzeleri küp küp doğrayın. Ayrı kaselere alın. Ocakta kızdırdığınız yağın içerisinde önce soğan ve sarımsakları hafif öldürün. Havuç, kereviz sapı, taze fasulye gibi sert ve zor pişecek sebzeleri sırasıyla tencereye ekleyerek kavurmaya başlayın. Baharatları ve tuzunu ekleyin. Kavrulan sebzelerin üzerine sıcak su ilave edin. Ocaktan almaya yakın maydanozlarını serpin. Mikserden geçirdikten sonra çorbayı kaynamaya bırakın.

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