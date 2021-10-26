Minestrone Çorbası tarifi: MasterChef Minestrone Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Minestrone Çorbası tarifi, Masterchef 2021 son bölümü izleyenler tarafından öğrenilmek istenerek Minestrone Çorbası nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
Öncelikle bütün sebzeleri küp küp doğrayın. Ayrı kaselere alın. Ocakta kızdırdığınız yağın içerisinde önce soğan ve sarımsakları hafif öldürün. Havuç, kereviz sapı, taze fasulye gibi sert ve zor pişecek sebzeleri sırasıyla tencereye ekleyerek kavurmaya başlayın. Baharatları ve tuzunu ekleyin. Kavrulan sebzelerin üzerine sıcak su ilave edin. Ocaktan almaya yakın maydanozlarını serpin. Mikserden geçirdikten sonra çorbayı kaynamaya bırakın.