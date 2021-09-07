Giriş Tarihi: 7.9.2021 23:08Son Güncelleme: 7.9.2021 23:09
MS 455’te Roma’yı yağmalayan ve tarihi eserlere zarar verme eylemine adları verilen Cermen kavmi hangisidir?
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ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve MS 455’te Roma’yı yağmalayan ve tarihi eserlere zarar verme eylemine adları verilen Cermen kavmi hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, MS 455’te Roma’yı yağmalayan ve tarihi eserlere zarar verme eylemine adları verilen Cermen kavmi hangisidir? sorusunun cevabı
MS 455'te Roma'yı yağmalayan ve tarihi eserlere zarar verme eylemine adları verilen Cermen kavmi hangisidir?
A- LOMBARDLAR
B- VANDALLAR
C- KELTLER
D- SAKSONLAR
Cevap: b
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MS 455’te Roma’yı yağmalayan ve tarihi eserlere zarar verme eylemine adları verilen Cermen kavmi hangisidir?