Mumbar dolması tarifi nasıl yapılır? Mumbar dolması gerekli malzemeler nelerdir?

Mumbar dolması tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından istenmesi sonrası "mumbar dolması tarifi nasıl yapılır, gerekli malzemeler nelerdir?" şeklindeki soru üzerinden araştırılmaya başlandı.

MUMBAR DOLMASI MALZEMELERİ NELERDİR?

1/2 su bardağı kırık pirinç

1/2 su bardağı pilavlık bulgur

2 dal taze soğan (İnce kıyılmış)

1 küçük boy kuru soğan (İnce kıyılmış)

2 dal maydanoz (İnce kıyılmış)

1 adet domates (Rendelenmiş)

Yarım yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz (Silme)

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

1 su bardağı ılık su

2 bağ mumbar

Pişirme aşaması için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı domates ve biber salçası

5 su bardağı sıcak su

MUMBAR DOLMASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba sırasıyla tüm malzemeleri ekleyerek iyice yoğurun. Mumbarları yıkayıp içlerini hazırladığınız harç ile tamamen doldurup uçlarını mutfak ipiyle bağlayın. Bir tencerede tereyağını eritip sıvı yağı ekleyin. Salçayı ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Sıcak suyu ekleyin ve kaynamaya başladıktan sonra mumbar dolmalarını tencereye alın. En az 45 dakika haşlayıp sıcak servis yapın.

KAYNAK: acunn.com