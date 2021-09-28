Ocean's 8 filmi 28 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek. Aksiyon ve suç türlerinde olan film 2018 yılı yapımı olup Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean'ın şartlı tahliye sonucunda serbest kalınca büyük bir soygun gerçekleştirmesi ele alınıyor. Peki; Ocean's 8 filmi konusu nedir? Ocean's 8 filmi oyuncuları kimler?

OCEAN'S 8 FİLMİ KONUSU

Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun gerçekleştirmeyi planlamıştır. Metropolitan Müzesi'nin her yıl düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı 'Met Gala'da, Daphne Kluger'in boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki mücevheri çalmak istemektedir. Bu amaçla yeteneklerine güvendiği arkadaşlarını bir araya getirerek imkânsızı gerçekleştirmeye çalışacaktır.

OCEAN'S 8 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2018

Yönetmen : Gary Ross

Tür : Aksiyon / Suç

Oyuncular : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway