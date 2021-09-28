Ocean's 8 filmi 28 Eylül Salı akşamı ATV ekranlarına gelecek. Aksiyon ve suç türlerinde olan film 2018 yılı yapımı olup Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean'ın şartlı tahliye sonucunda serbest kalınca büyük bir soygun gerçekleştirmesi ele alınıyor. Peki; Ocean's 8 filmi konusu nedir? Ocean's 8 filmi oyuncuları kimler?
Danny Ocean'ın uzun süredir ortalarda olmayan kız kardeşi Debbie Ocean şartlı tahliyeyle serbest kalınca çok büyük bir soygun gerçekleştirmeyi planlamıştır. Metropolitan Müzesi'nin her yıl düzenlediği ve son derece seçkin isimlerin katıldığı 'Met Gala'da, Daphne Kluger'in boynunda taşıyacağı milyonlarca dolar değerindeki mücevheri çalmak istemektedir. Bu amaçla yeteneklerine güvendiği arkadaşlarını bir araya getirerek imkânsızı gerçekleştirmeye çalışacaktır.
Yapım Yılı : 2018
Yönetmen : Gary Ross
Tür : Aksiyon / Suç
Oyuncular : Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway