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Giriş Tarihi: 15.9.2021 00:36 Son Güncelleme: 15.9.2021 00:36

Özbek Pilavı tarifi: MasterChef Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Özbek Pilavı tarifi: MasterChef Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından Özbek pilavı yapmaları istendi. Ekranlarda yapılışını seyredenler, kendileri de evde hazırlamak isteyerek Özbek Pilavı tarifi ile ilgili olarak, Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Merak konusu olan Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının cevapları ve tüm detaylar.

Özbek Pilavı tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ÖZBEK PİLAVI MALZEMELER

  • 2 su bardağı pirinç
  • 1 adet soğan
  • 5 çorba kaşığı tereyağı
  • 4 adet havuç (jülyen doğranmış)
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 su bardağı et suyu, tuz karabiber
  • 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

ÖZBEK PİLAVI YAPILIŞI

  1. Pirinci tuzlu suda dinlendirin.
  2. Yemeklik doğranmış soğanı 3 çorba kaşığı tereyağında pembeleşene dek soteleyin.
  3. Havuç ekleyip, yumuşayana kadar soteleyin.
  4. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.
  5. Yıkanıp süzülen pirinç, nohut ve et suyunu ekleyip pişmeye bırakın.
  6. Pilav göz göz olunca ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile kapatarak 10 dakika dinlendirin.
  7. Dolmalık fıstığı kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kavurup, pilava ilave edin ve karıştırın.
  8. Sıcak olarak servis yapın.

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Özbek Pilavı tarifi: MasterChef Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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