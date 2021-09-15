Özbek Pilavı tarifi: MasterChef Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Özbek Pilavı tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ÖZBEK PİLAVI MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

1 adet soğan

5 çorba kaşığı tereyağı

4 adet havuç (jülyen doğranmış)

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 su bardağı et suyu, tuz karabiber

1 çorba kaşığı dolmalık fıstık

ÖZBEK PİLAVI YAPILIŞI