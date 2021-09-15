Özbek Pilavı tarifi: MasterChef Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Özbek Pilavı tarifi, MasterChef 2021 yarışmasında yapılması sonrasında merak konusu olarak Özbek Pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.
ÖZBEK PİLAVI NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
ÖZBEK PİLAVI MALZEMELER
- 2 su bardağı pirinç
- 1 adet soğan
- 5 çorba kaşığı tereyağı
- 4 adet havuç (jülyen doğranmış)
- 1 su bardağı haşlanmış nohut
- 2 su bardağı et suyu, tuz karabiber
- 1 çorba kaşığı dolmalık fıstık
ÖZBEK PİLAVI YAPILIŞI
- Pirinci tuzlu suda dinlendirin.
- Yemeklik doğranmış soğanı 3 çorba kaşığı tereyağında pembeleşene dek soteleyin.
- Havuç ekleyip, yumuşayana kadar soteleyin.
- Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın.
- Yıkanıp süzülen pirinç, nohut ve et suyunu ekleyip pişmeye bırakın.
- Pilav göz göz olunca ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ile kapatarak 10 dakika dinlendirin.
- Dolmalık fıstığı kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kavurup, pilava ilave edin ve karıştırın.
- Sıcak olarak servis yapın.