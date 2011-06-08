Özge Fışkın Hayal Kahvesi'nde 10 Haziran Cuma akşamı sahnede olacak...

Ankara doğumlu olan Özge Fışkın üniversite yıllarında kurduğu farklı müzik gruplarıyla cover şarkılar seslendirerek müzik yolculuğuna başladı. Bu gruplar içinde en uzun soluklu olanı Fender Blenders adlı grup oldu. 1998 yılından itibaren müzik çalışmalarına İstanbul'da devam etti. İlk solo albümüne kadar Sertab Erener ve Levent Yüksel ile geri vokal olarak yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda konserde performans yaptı ve stüdyo çalışmalarında bulundu.

2000 yılında katıldığı Roxy müzik yarışmasında Mert Tünay ile birlikte jüri özel ödülü aldı. 2003 yılında Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Sertab Erener'in birincilik kazandığı ekipte dansçı ve geri vokal olarak Türkiye'yi temsil etti. 2007 Mayıs ayında uzun süre üzerinde çalıştığı Kilitler adlı ilk solo albümünü id etiketiyle çıkardı. Albümde yer alan pek çok şarkının sözleri Özge Fışkın'a ait.

10 Haziran 2011 22:30

Beyoğlu Hayal Kahvesi, İstanbul