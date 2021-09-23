Patatesli Gül Böreği Tarifi: Patatesli Gül Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları Patatesli Gül Böreğini en iyi yapan olmak için mücadele verdi. Ekranlarda yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Patatesli Gül Böreği Tarifi ile ilgili olarak Patatesli Gül Böreği nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya başladı.

PATATESLİ GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

6 adet yufka

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

İÇİ İÇİN:

4 adet haşlanmış patates

1 demet taze soğan

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çorba kaşığı salça

1/2 çay bardağı sıvı yağ

PATATESLİ GÜL BÖREĞİ YAPILIŞI

Yoğurt, yumurta ve sıvı yağı bir kapta karıştırın. Haşlanmış patatesi ezip içine rendelenmiş soğanı, kıyılmış taze soğanı, baharatları ve salçayı ilave edip karıştırın. Yufkaları dörde bölüp üzerlerine yumurtalı karışım sürün, iç malzemeyi yayın. Rulo haline getirip gül şeklinde sarın. Kalan yumurtalı karışımı üzerlerine sürüp fırında 35 dakika pişirin.