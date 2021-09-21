Pırasa Köftesi tarifi: Pırasa Köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Pırasa Köftesi istenmesi sonrasında Pırasa Köftesi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

PIRASA KÖFTESİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

PIRASA KÖFTESİ MALZEMELER

3 adet pırasa

Yeteri kadar ılık su

200 gram kıyma

Kimyon, yenibahar, tuz

1 çay kaşığı karabiber

6 adet yumurta

1'er su bardağı un ve galeta unu

Kızartmak için:

Sıvıyağ

Servis için:

Domates sos

PIRASA KÖFTESİ YAPILIŞI

Pırasaları doğrayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar ılık su ilave edip haşlayın. Elinizle pırasaların suyunu iyice sıkıp blenderden geçirin. Püre halindeki pırasayı derin bir kaba alın. Kıyma, kimyon, yenibahar, tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. 2 adet yumurtayı ekleyin. İyice yoğurup elinizde şekil verin. Önce una daha sonra kalan 4 adet çırpılmış yumurtaya ve galeta ununa bulayın. Kızgın sıvıyağda kızartın. Domates sos ile servis yapın

PÜF NOKTASI

Kızartmak için: Sıvıyağ Servis için: Domates sos