Dünya bu ana kitlenmişti! PlayStation 5 ilk kez tanıtıldı! İşte özellikleri ve tasarımı! PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
Oyun dünyasının merakla beklediği Sony PlayStation 5'in tanıtımı resmen yapıldı. Sony tarafından PS5 tanıtımı online olarak yapılırken konsola ilişkin birçok bilgi de aktarıldı. PlayStation 5'in görüntüleri en son yayımlanırken konsolun tasarımı dikkat çekti. Dikey bir tasarıma sahip olan PlayStation 5, tıpkı Dualsense gibi siyah-beyaz renklere sahip. Peki, Sony PlayStation 5 özellikleri neler, fiyatı ne kadar ve ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte, PS5'in özellikleri, tasarımı ve fiyatı hakkında tüm bilgiler!
Sony'nin yeni nesil amiral gemisi konsolu PlayStation 5'in tanıtımı yapıldı. Corona virüsü salgını nedeni ile online olarak gerçekleşen tanıtım, dünya genelinde büyük ilgi gördü. 5 dilde çeviri ile yapılan PS5 tanıtımı, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yaklaşık iki saat süren tanıtımda, PS5 özellikleri, tasarımı ve ilk görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan DualSense gibi siyah-beyaz bir renkte olduğu görülen PlayStation 5, dikey bir tasarıma sahip durumda. Tanıtımda, GTA 5'in ve diğer birçok oyunun da PS5'te olacağı duyurulurken NBA 2K21'in de sonbaharda PlayStation 5'e geleceği açıklandı. Peki, PlayStation 5 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ve satış fiyatı belli oldu mu? Detaylar, haberimizde!
PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?
- İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz'e kadar
- Grafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz'e kadar değişken frekans
- RAM: 16 GB GDDR6 RAM
- Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
- Ses: Tempest 3D
- Oyun Diski: 100 GB/disk'e kadar Ultra HD Blu-ray
- Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1), (Televizyonların da desteklemesi gerekiyor)
PLAYSTATION 5 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK VE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Firma tarafından konsolun net satış tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. Konsolun, 2020 yılının sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.
PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?
Net satış tarihi belli olmadığı gibi Sony PlayStation 5'in satış fiyatı da açıklanmadı. Ağustos ayındaki ikinci büyük etkinlikte PS5'in satış fiyatının netlik kazanması öngörülüyor.
PlayStation 5'in yaklaşık 500 dolarlık bir fiyata sahip olması bekleniyor.
Donanımhaber'in aktardığına göre, Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, AMD'ye ait RDNA 2 mimarisinde bir grafik kartıyla piyasaya sürülecek. Ekran kartının 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunacağı açıklanmıştı. PlayStation 4 (1,84TFlops) ve PlayStation 4 Pro'ya (4,2TFlops) göre çok ciddi bir artış var. Xbox Series X'in (12TFlops) ise biraz gerisinde kalıyor.