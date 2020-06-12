Dünya bu ana kitlenmişti! PlayStation 5 ilk kez tanıtıldı! İşte özellikleri ve tasarımı! PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Sony'nin yeni nesil amiral gemisi konsolu PlayStation 5'in tanıtımı yapıldı. Corona virüsü salgını nedeni ile online olarak gerçekleşen tanıtım, dünya genelinde büyük ilgi gördü. 5 dilde çeviri ile yapılan PS5 tanıtımı, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yaklaşık iki saat süren tanıtımda, PS5 özellikleri, tasarımı ve ilk görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan DualSense gibi siyah-beyaz bir renkte olduğu görülen PlayStation 5, dikey bir tasarıma sahip durumda. Tanıtımda, GTA 5'in ve diğer birçok oyunun da PS5'te olacağı duyurulurken NBA 2K21'in de sonbaharda PlayStation 5'e geleceği açıklandı. Peki, PlayStation 5 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ve satış fiyatı belli oldu mu? Detaylar, haberimizde!

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz'e kadar

Grafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz'e kadar değişken frekans

RAM: 16 GB GDDR6 RAM

Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı

Ses: Tempest 3D

Oyun Diski: 100 GB/disk'e kadar Ultra HD Blu-ray

Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1), (Televizyonların da desteklemesi gerekiyor)

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK VE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Firma tarafından konsolun net satış tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. Konsolun, 2020 yılının sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.