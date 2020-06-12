Dünya bu ana kitlenmişti! PlayStation 5 ilk kez tanıtıldı! İşte özellikleri ve tasarımı! PlayStation 5 ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Oyun dünyasının merakla beklediği Sony PlayStation 5'in tanıtımı resmen yapıldı. Sony tarafından PS5 tanıtımı online olarak yapılırken konsola ilişkin birçok bilgi de aktarıldı. PlayStation 5'in görüntüleri en son yayımlanırken konsolun tasarımı dikkat çekti. Dikey bir tasarıma sahip olan PlayStation 5, tıpkı Dualsense gibi siyah-beyaz renklere sahip. Peki, Sony PlayStation 5 özellikleri neler, fiyatı ne kadar ve ne zaman çıkacak? PlayStation 5 Türkiye satış fiyatı belli oldu mu? İşte, PS5'in özellikleri, tasarımı ve fiyatı hakkında tüm bilgiler!

Sony'nin yeni nesil amiral gemisi konsolu PlayStation 5'in tanıtımı yapıldı. Corona virüsü salgını nedeni ile online olarak gerçekleşen tanıtım, dünya genelinde büyük ilgi gördü. 5 dilde çeviri ile yapılan PS5 tanıtımı, milyonlarca kişi tarafından izlendi. Yaklaşık iki saat süren tanıtımda, PS5 özellikleri, tasarımı ve ilk görüntüleri ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan DualSense gibi siyah-beyaz bir renkte olduğu görülen PlayStation 5, dikey bir tasarıma sahip durumda. Tanıtımda, GTA 5'in ve diğer birçok oyunun da PS5'te olacağı duyurulurken NBA 2K21'in de sonbaharda PlayStation 5'e geleceği açıklandı. Peki, PlayStation 5 özellikleri neler, ne zaman satışa çıkacak ve satış fiyatı belli oldu mu? Detaylar, haberimizde!

PLAYSTATION 5 ÖZELLİKLERİ NELER?

  • İşlemci: 8 çekirdekli AMD Zen 2 CPU, 3,5 GHz'e kadar
  • Grafik İşlemci: AMD Radeon RDNA 2, Işın izleme hızlandırma desteği, 2,23 GHz'e kadar değişken frekans
  • RAM: 16 GB GDDR6 RAM
  • Depolama: 825 GB SSD, 5,5 GB/sn okuma hızı
  • Ses: Tempest 3D
  • Oyun Diski: 100 GB/disk'e kadar Ultra HD Blu-ray
  • Video Çıkışı: 4K 120 Hz, 8K, VRR desteği (HDMI 2.1), (Televizyonların da desteklemesi gerekiyor)

PLAYSTATION 5 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK VE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Firma tarafından konsolun net satış tarihi hakkında bir açıklama yapılmadı. Konsolun, 2020 yılının sonlarına doğru satışa çıkması bekleniyor.

PLAYSTATION 5 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Net satış tarihi belli olmadığı gibi Sony PlayStation 5'in satış fiyatı da açıklanmadı. Ağustos ayındaki ikinci büyük etkinlikte PS5'in satış fiyatının netlik kazanması öngörülüyor.

PlayStation 5'in yaklaşık 500 dolarlık bir fiyata sahip olması bekleniyor.

Donanımhaber'in aktardığına göre, Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, AMD'ye ait RDNA 2 mimarisinde bir grafik kartıyla piyasaya sürülecek. Ekran kartının 10,28 TFLOPs seviyesinde performans sunacağı açıklanmıştı. PlayStation 4 (1,84TFlops) ve PlayStation 4 Pro'ya (4,2TFlops) göre çok ciddi bir artış var. Xbox Series X'in (12TFlops) ise biraz gerisinde kalıyor.

CPU tarafında ise PlayStation 5'in kalbinde beklendiği gibi özelleştirilmiş bir AMD Zen 2 işlemcisi yer alıyor. 8 çekirdek barındıran işlemcinin 3,5 GHz frekans seviyesinde çalıştığı açıklandı. PlayStation 4'e göre yine müthiş bir performans artışı var, bu kısım da PS5'in performansı için en az grafik kartı kadar önemli olacak.

PlayStation 5, 825GB depolama alanı sunan özel bir NVMe SSD ile piyasaya sürülecek.

Sony özellikle de SSD kısmına aylardır çok fazla dikkat çekti. PC'ler de dahil olmak üzere piyasadaki en hızlı SSD'nin PS5'te olduğunu belirtiliyor. Yeni SSD'nin ayrıca oyun geliştiricileri için de sayısız yeni fırsat sunacağı ve artık oyunlarda hızlı SSD'lerin güçlü ekran kartları gibi yeni bir standart haline geleceği söyleniyor.

İKİ FARKLI VERSİYON

Tanıtımda en dikkat çeken detaylardan birisi de PlayStation 5'in Digital Edition sürümü oldu. Bu sürümün üzerinde herhangi bir harici disk girişi olmayacak ve oyuncular, PlayStation Network üzerinden satın aldıkları oyunları internet aracılığıyla cihaza yükleyecekler.

Standart modelde ise 4K Blu-ray sürücü olacak. Digital Edition'da optik sürücü yer almadığı için daha ince bir yapıya sahip ve fiyat konusunda daha ucuz olması öngörülüyor.

DUALSENSE

Sony, PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense ile de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Paylaş butonunun Oluştur olarak isim değiştirdiği kontrolcünün, farklı el boyutlarına sahip birçok oyuncu tarafından test edildiği ve en iyi ergonomiye ulaştığı belirtildi.

Titreşim seviyeleri de DualSense ile birlikte artık daha fazla olacak. Bu titreşim seviyeleri oyundaki sahnelere göre değişecek. L2 ve R2 tuşlarında açının değiştirildiği de açıklandı. Bunun sebebi ise bu tuşların baskıya göre yanıt verecek olması.

HD KAMERA DESTEĞİ

Yeni oyun konsolunun yanı sıra DualSense şarj istasyonu, yeni bir HD kamera, Pulse 3D kablosuz kulaklık ve uzaktan kumanda da dahil olmak üzere çeşitli aksesuarları duyuruldu.

KULAKLIK

PLAYSTATİON 5'E GELECEĞİ KESİNLEŞEN TÜM OYUNLAR

  • Marvel's Spider-Man Miles Morales (Güncelleme)
  • Gran Turismo 7
  • Ratchet & Clank Rift Apart
  • Project Athia
  • Stray
  • Returnal
  • Sackboy A Big Adventure
  • Destruction All Stars
  • Kena Bridge of Spirits
  • Goodbye Volcano High
  • Oddworld Soulstorm
  • Ghostwire: Tokyo
  • JETT The Far Shore
  • Solar Ash
  • Godfall
  • Solar Ash
  • Hitman III
  • Astro's Playroom
  • Little Devil Inside
  • NBA 2K21
  • Bugsmax
  • Demon's Souls
  • Deathloop
  • Resident Evil Village
  • Pragmata
  • Madden NFL 21
  • EA Sports NHL 21
  • Moonray
  • Gothic Remake
  • MicroMan
  • Nith'O Infinity Reborn
  • Observer System Redux
  • Path of Exile 2
  • Outriders
  • PsyHotel
  • Quantum Error
  • Rainbow Six Quarantine
  • Rainbow Six Siege
  • Redo! Enhanced Edition
  • A Rat's Quest: The Way Back Home
  • Assassin's Creed Valhalla
  • Battlefield 6
  • Chorus
  • Cygni All Guns Blazing
  • Dauntless
  • DiRT 5
  • Dragon Age 4
  • Dying Light 2
  • FIFA 21
  • Godfall
  • Gods & Monster
  • Scarlet Nexus
  • Sniper Elite 5
  • Soulborn
  • Starfield
  • The Elder Scrolls 6
  • The Lord of the Rings Gollum
  • The Sims 5
  • Ultimate Fishing Simulator 2
  • Vampire The Masquerade Bloodlines 2
  • Warframe
  • Watch Dogs Legion
  • WRC 9
