Power Rangers filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. 14 Ekim Perşembe akşamı Star Tv ekranlarına gelecek olan Power Rangers filmi aksiyon, macera, bilim kurgu türlerinde film sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olarak ekranlarda yer alacak. 24 Mart 2017 vizyon tarihli olan Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers filmi oyuncuları kimler?

POWER RANGERS FİLMİ KONUSU

Beş sıradan genç, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde, olağanüstü değişime uğrarlar ve gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki bütün sorunlarını çözmeleri gerekecek ve Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.

POWER RANGERS FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen: Dean Israelite

Oyuncular: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Becky G.

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

Yapım Yılı: 2017 (124 dk)

Senaryo: John Gatins, Matt Sazama

Yapımcı Firma: Lionsgate, Saban Brands

Yapım Ülkesi: Kanada, ABD