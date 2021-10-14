Power Rangers filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. 14 Ekim Perşembe akşamı Star Tv ekranlarına gelecek olan Power Rangers filmi aksiyon, macera, bilim kurgu türlerinde film sevenler için kaçınılmaz bir fırsat olarak ekranlarda yer alacak. 24 Mart 2017 vizyon tarihli olan Power Rangers filmi konusu nedir? Power Rangers filmi oyuncuları kimler?
Beş sıradan genç, yaşadıkları küçük Angel Grove kasabasının ve tüm Dünya'nın bir uzaylı tehdit tarafından ortadan kaldırılma sınırında olduğunu öğrendiklerinde, olağanüstü değişime uğrarlar ve gezegeni kendilerinden başkasının kurtaramayacağını anlarlar. Ancak bunu yapmak için, gerçek hayattaki bütün sorunlarını çözmeleri gerekecek ve Power Rangers olarak bir araya geleceklerdir.
Yönetmen: Dean Israelite
Oyuncular: Dacre Montgomery, Naomi Scott, RJ Cyler, Ludi Lin, Becky G.
Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu
Yapım Yılı: 2017 (124 dk)
Senaryo: John Gatins, Matt Sazama
Yapımcı Firma: Lionsgate, Saban Brands
Yapım Ülkesi: Kanada, ABD