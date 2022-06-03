RATEM’den Ankara çıkarması

RATEM'in Türkiye genelinde TRT dahil, 75 İl ve 125 ilçe merkezinden yayın yapan ulusal, bölgesel ve yerel 720 radyo ve televizyon üyesi bulunan, TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı idari ve mali denetimine tabi olan bir meslek birliği olduğunu kaydeden Şerbetcioğlu, şunları söyledi:"Yıllar içinde Basın İlan Kurumu'ndan gazetelerin yararlandığı resmi ilan haklarından radyo ve televizyonların da yararlanmasına ilişkin taleplerimiz oldu, ancak bir sonuç alamadık. Zor şartlar altında yayınlarını devam ettirmeye çalışan ulusal, bölgesel ve yerel radyo televizyon kuruluşlarının bu desteğe ihtiyacı var. Bu konudaki talebimiz basın kanunu ve diğer kanunlarda yapılacak değişiklik teklifi içerisinde radyo televizyonların da yer almasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasıdır" dedi.