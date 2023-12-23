Rocket League Sistem Gereksinimleri 2024 - Rocket League Kaç GB, Minimum Sistem Gereksinimi PC Donanım Özellikleri Nedir?

Rocket League arabalarla oynanan bir futbol oyunudur. Futbol severlerin seveceği oyunlardandır. Rocket League bir bilgisayar oyunudur. Bu yüzden bu oyunun sistem özellikleri çok önemlidir. Sistem özelliklerine bakılarak oyun indirilir ya da indirilmez. Rocket League oynayabilmek için minimum sistem gereksinimleri de vardır. Peki minimum sistem gereksinimleri nelerdir? Ayrıntılar bu yazıda...

Rocket League Gereksinimleri

Her bilgisayar oyununda sistem gereksinimleri vardır. Bu sistem gereksinimleri oyunun hangi bilgisayara yüklenebileceğini anlamak için önemlidir. Sistem gereksinimleri öğrenildikten sonra indirilecek bilgisayarın donanım özellikleri öğrenilir ve uyulursa oyun indirilir. Rocket League Sistem Gereksinimleri oyunu indirmeden önce ilk bakılacak şey olmalıdır. Daha önce sistem gereksinimlerine bakılmazsa oyun indirilmez ya da oyun oynanırken çeşitli sorunlar çıkar.

Rocket League PC Donanım Özellikleri

Rocket League oyunu bilgisayar oyunudur. Bu yüzden bu oyunun indirileceği bilgisayar çok önemlidir. Her oyunun kendine ait sistem gereksinimleri olduğu gibi her bilgisayarın da kendine ait donanım özellikleri bulunur. Donanım özellikleri ile sistem gereksinimleri aslında aynı şeylerdir. Oyunların sistem gereksinimleri, oyunun bilgisayardan istemiş olduğu donanım özellikleridir. Rocket League oyunu için istenen donanım özellikleri ise şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7 64 bit

İşlemci: 3.0 +GHz Quad core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 1060

DirectX: 11

Depolama: 20 GB

Rocket League Minimum Sistem Özellikleri

Bilgisayar oyunları çok fazla oyuncuya sahip oyunlardır. Bu oyunlara bağımlı olan insan sayısı oldukça fazladır. Oyuncuların sevdikleri oyunlardan birisi de Rocket League oyunudur. Bu oyun, arabalarla oynanan futbol oyunudur. Oyunun çok sevilme nedeni farklı ve güzel olmasından kaynaklıdır. Bu oyunun oynanabilmesi için hem minimum hem de maximum sistem gereksinimleri vardır. Ancak minimum sistem gereksinimleri oyunun oynanması için yeterlidir. Rocket League minimum sistem gereksinimleri şunlardır:

İşletim Sistemi: Win 7 64 bit

İşlemci: 2.5 GHz Dual Core

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GeForce 760

DirectX:11

Depolama: 20 GB

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