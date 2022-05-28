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Giriş Tarihi: 28.5.2022 15:42 Son Güncelleme: 28.5.2022 16:01

SABAH Gazetesi muhabiri Metin Harıkçı’nın acı günü

SABAH Gazetesi muhabiri Metin Harıkçı’nın acı günü

SABAH Gazetesi Adıyaman muhabiri Metin Harıkçı’nın babası Sefer Harıkçı (82) kalça kırığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı ve Sabah Gazetesi Adıyaman Muhabiri olan Metin Harıkçı'nın, babası Sefer Harıkçı (82) kalça kırığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Harıkçı'nın cenazesi, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Aile Mezarlığına defnedildi.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı cenaze namazına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fatih doğan, gazeteciler ve aile yakınları katıldı.

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SABAH Gazetesi muhabiri Metin Harıkçı’nın acı günü
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