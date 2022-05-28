SABAH Gazetesi muhabiri Metin Harıkçı’nın acı günü

Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazetecileri Derneği Başkanı ve Sabah Gazetesi Adıyaman Muhabiri olan Metin Harıkçı'nın, babası Sefer Harıkçı (82) kalça kırığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.