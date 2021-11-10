Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Sadakatsiz 38.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde işler karışıyor!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 14:10

Sadakatsiz 38.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde işler karışıyor!

Sadakatsiz 38.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde işler karışıyor!

Kanal D ekranlarına her hafta Çarşamba akşamı gelen Sadakatsiz 38.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Leyla isimli gizemli kadın, Tekirdağ’a gelerek Aras’ı arayacak. O sırada Derin planlarına devam ederken Volkan’ın Derin ile boşanma aşamasında Asya arada kalacak. Babasının etkisi altında kalan Ali ise program çıkarmaya devam edecek. Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve özetine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz 38.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragman ve özeti.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (38.BÖLÜM)

Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

Sadakatsiz 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Sadakatsiz 38.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde işler karışıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA