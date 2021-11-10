Sadakatsiz 38.bölüm fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz yeni bölümde işler karışıyor!

Başrollerinde Caner Cindoruk, Cansu Dere, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Sadakatsiz 38.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir? İşte Sadakatsiz yeni bölüm fragman ve özeti.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (38.BÖLÜM)

Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

Asya, boşanma kararı alan Volkan'ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder. Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ'da Aras'ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?

Sadakatsiz 38. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video