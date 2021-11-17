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Haberler Medya Haberleri Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde; Aras’ın evli olduğu ortaya çıkıyor!
Giriş Tarihi: 17.11.2021 14:02

Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde; Aras’ın evli olduğu ortaya çıkıyor!

Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde; Aras’ın evli olduğu ortaya çıkıyor!

Kanal D ekranlarına her hafta Çarşamba akşamları gelen Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan Aras’ın evli olduğunu öğreniyor ve Asya’ya durumu anlatıyor. Asya duruma sinirlense de bir plan yapıyor ve Aras’ı tuzağa düşürmeyi planlıyor. Asya’nın tekrar kandırılması sonucu nasıl bir planın ortaya çıkacağı merak ediliyor. Peki; Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak? Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı ve özeti.

Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun çarpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır. Bu başlık altından; Sadakatsiz yeni bölüm fragman ve özetine ulaşabilirsiniz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (39.BÖLÜM)

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun çarpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.

Sadakatsiz 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

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Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde; Aras’ın evli olduğu ortaya çıkıyor!
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