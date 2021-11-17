Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde; Aras’ın evli olduğu ortaya çıkıyor!

Sadakatsiz 39.bölüm fragmanı yayınlandı. Sadakatsiz yeni bölümde; Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun çarpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır. Bu başlık altından; Sadakatsiz yeni bölüm fragman ve özetine ulaşabilirsiniz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (39.BÖLÜM)

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrenince onunla ilgili detaylı bir araştırma yapmaya soyunur ve onun çarpıcı geçmişi ile yüz yüze kalır. Aras'la ilgili gerçeği öğrenen Asya ise onunla yüzleşmeye hazırdır.

Sadakatsiz 39. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.