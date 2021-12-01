Sadakatsiz 41.bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz yeni bölümde Leyla’nın gizli planı!

Sadakatsiz 41.bölüm fragmanı ile 1 Aralık Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarına gelecek. Sadakatsiz yeni bölümde; Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır. Bu başlık altından; Sadakatsiz yeni bölüm fragmanı ve özetine ulaşabilirsiniz.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (41.BÖLÜM)

Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir. Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda; Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Berkay Ateş' in yanı sıra usta oyuncu Burak Sergen, Özge Özder, Yeliz Kuvancı, Ali İl, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mutlunur Lafçı, Doğan Can Sarıkaya, Dora Dalgıç yer alıyor.

Sadakatsiz 41. Bölüm Fragmanı yayınlandı ''Leyla, Aras ve Asya'dan ne istiyor?'' | Video