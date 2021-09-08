Sadakatsiz yeni sezon yayın tarihi, dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Her Çarşamba Kanal D ekranlarına gelen dizi için "Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt aranırken dizinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi isimler yer alıyor. Peki; Sadakatsiz bu akşam var mı? Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlayacak, tarih belli mi?
SADAKATSİZ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sadakatsiz'in ne zaman başlayacağına yönelik kanaldan ve yapımcılardan bir duyuru gelmedi. Yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmış değil.
SADAKATSİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Asya'nın Derin'in hamilelik yalanının ortaya çıkarması, iki kadın için yeni bir yüzleşmenin habercisidir. Asya ve Derin'in birbirine kanıtlamak istediği gerçekler geçmiş ve geleceğin çetin bir hesaplaşmasına dönüşür. Volkan, tüm sır perdelerini bir bir aralayan bu yoldan Asya ve Derin'i döndürmeyi başaracak mıdır? Gerçek ile yalanın, ihanet ile sadakatin son savaşından kim galip çıkacaktır?