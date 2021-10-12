Şambali Tatlısı tarifi: En kolay ve pratik Şambali Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Şambali tarifi ile ilgili detayları merak edenler Şambali nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.
ŞAMBALİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
ŞAMBALİ TATLISI MALZEMELERİ:
- 500 gr irmik
- 1.5 su bardağı yoğurt
- 1.5 su bardağı şeker
- 1,5 paket kabartma tozu
- 1,5 paket vanilya
Şerbeti için;
- 2 su bardağı su
- 3,5 su bardağı toz şeker
- Birkaç damla limon suyu
Üzeri için;
ŞAMBALİ TATLISI YAPILIŞI:
- Derin bir kaba irmik, toz şeker, yoğurt, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edip ve karıştırın. Karışımı yağladığınız fırın tepsisine boşaltın Hamurun üzerine fıstık sıralayın. 200 derecede ( 40 dakika) kızarana kadar pişirin.
- Şerbet için 2 su bardağı suya 3,5 su bardağı şeker ilave edin. Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra ocaktan indirin. Tepsi fırından çıktıktan sonra sıcak şerbeti dökün, şurubu çekmesini bekleyin. Dilimleyip servis yapın.