Şambali Tatlısı tarifi: En kolay ve pratik Şambali Tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Şambali tarifi ile ilgili detayları merak edenler Şambali nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

ŞAMBALİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

ŞAMBALİ TATLISI MALZEMELERİ:

500 gr irmik

1.5 su bardağı yoğurt

1.5 su bardağı şeker

1,5 paket kabartma tozu

1,5 paket vanilya

Şerbeti için;

2 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için;

Tuzsuz yer fıstığı

ŞAMBALİ TATLISI YAPILIŞI: