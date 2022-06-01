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Haberler Medya Haberleri Sen ve Ben film konusu ne, nerede çekildi, vizyon tarihi ne? Sen ve Ben oyuncuları kimler?
Giriş Tarihi: 1.6.2022 15:04

Sen ve Ben film konusu ne, nerede çekildi, vizyon tarihi ne? Sen ve Ben oyuncuları kimler?

Sen ve Ben film konusu ne, nerede çekildi, vizyon tarihi ne? Sen ve Ben oyuncuları kimler?

Sen ve Ben ilk defa bugün televizyon ekranlarında yerini alacak. Bu yıl vizyona giren film, Show TV ekranlarında yer alacak. Romantik komedi türünde yer alan yapım, yine Türk komedi klişelerini kullanmakta. Sen ve Ben’in konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Özellikle geçtiği yerler ve uzun süredir ekran karşısında görünmeyen Aslı Bekiroğlu ile birlikte film aratılıyor. Peki, Sen ve Ben konusu ne, oyuncuları kimler? İşte detaylar…

Sen ve Ben bu akşam Show TV ekranlarında yayına girecek. Televizyonda ilk defa yayınlanacak olan yapım, romantik komedi türünde yer alıyor. Sen ve Ben filmi oyuncuları ve konusu filmseverler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sen ve Ben konusu da birçokları tarafından merak edilmekte. İşte Sen ve Ben'in konusu ve oyuncuları!

SEN VE BEN FİLM KONUSU

Kendi halinde yaşayan ve aşkta bir türlü aradığını bulamayan Müjde (Aslı Bekiroğlu), bir bankada çalışmaktadır. Yakın arkadaşının düğününde tanıştığı Gökhan'dan (Yalçın Hafızoğlu) hoşlanan Müjde, bir kız arkadaşı olduğunu öğrenince ondan uzaklaşır. Bu sırada bankaya eğitim için gelen eğitmen Kerem'in (Rami Narin) ilgisine kayıtsız kalamaz. Gökhan'ı unutmak için Kerem ile yeni bir aşka yelken açan Müjde öte yandan da hayallerinin peşinden gitmektedir. Kerem'in evli olduğunu öğrenen ve bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Müjde ile Gökhan'ın yolları bir kafe açılışında tekrar kesişecektir.

SEN VE BEN VİZYON TARİHİ NE ZAMAN?

Yönetmen koltuğunda Ersoy ve Kağan Güler'in oturduğu filmin vizyon yılı 2022'dir.

SEN VE BEN OYUNCULARI

Aslı Bekiroğlu

Yalçın Hafızoğlu

Rami Narin

Hande Özel

SEN VE BEN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi.

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Sen ve Ben film konusu ne, nerede çekildi, vizyon tarihi ne? Sen ve Ben oyuncuları kimler?
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