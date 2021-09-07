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Giriş Tarihi: 7.9.2021 23:11 Son Güncelleme: 7.9.2021 23:12

Şener Şen, sinema filmlerinde hangi adda bir karakteri canlandırmıştır?

Şener Şen, sinema filmlerinde hangi adda bir karakteri canlandırmıştır?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Şener Şen, sinema filmlerinde hangi adda bir karakteri canlandırmıştır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Şener Şen, sinema filmlerinde hangi adda bir karakteri canlandırmıştır? sorusunun cevabı

Şener Şen, sinema filmlerinde hangi adda bir karakteri canlandırmıştır?

D- ABBAS (CEVAP)

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Şener Şen, sinema filmlerinde hangi adda bir karakteri canlandırmıştır?
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