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Giriş Tarihi: 7.9.2021 22:44 Son Güncelleme: 7.9.2021 22:44

Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir?

Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir?

ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir? sorusunun cevabı

Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir?

A- İnsan başlı, aslan vücutludur (Cevap)

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Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir?
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