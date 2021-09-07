Giriş Tarihi: 7.9.2021 22:44Son Güncelleme: 7.9.2021 22:44
Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir?
ABONE OL
ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir? sorusunun cevabı
Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir?
A- İnsan başlı, aslan vücutludur (Cevap)
ARKADAŞINA GÖNDER
Sfenks adlı mitolojik yaratığı tarif eden ifade hangisidir?