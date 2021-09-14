Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Shakespeare'in ünlü trajedisi Othello'da başında komutan Othello olan Venedik Ordusu hangisiyle savaş halindedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Shakespeare'in ünlü trajedisi Othello'da başında komutan Othello olan Venedik Ordusu hangisiyle savaş halindedir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.