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Giriş Tarihi: 24.9.2021 23:21 Son Güncelleme: 24.9.2021 23:22

Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?

Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi veSigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir? sorusunun cevabı şu şekilde...

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.



SORU: Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?

A- Frederich Nietszche
B- Charles Bukowski
C- Sigmund Freud (CEVAP)
D- Vladimir Lenin

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Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?
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