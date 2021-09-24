Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Sigaraya başladıktan sonra günde 20 puro içmeye başlayan ağzında kanserli bir tümör çıkınca çenesinin büyük bir kısmı alınan ömrünün son 16 yılında 34 ameliyat geçiren kimdir?sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.