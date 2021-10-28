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Giriş Tarihi: 28.10.2021 22:23 Son Güncelleme: 28.10.2021 22:24

Sıkıcık çorbası tarifi: MasterChef Sıkıcık çorbası nasıl yapılır?

Sıkıcık çorbası tarifi: MasterChef Sıkıcık çorbası nasıl yapılır?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacılarından Sıkıcık çorbası yapmaları istendi. Ekranda ürünün yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek “MasterChef Sıkıcık çorbası nasıl yapılır?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef Sıkıcık çorbası nasıl yapılır? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Sıkıcık çorbası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "MasterChef Sıkıcık çorbası nasıl yapılır?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF SIKICIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

SIKICIK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 2 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı tarhana
  • 3 orta boy soğan
  • Sıvı yağ
  • Margarin
  • Nane, karabiber, pul biber(birer çay kaşığı)
  • Salça (1 dolu yemek kaşığı)

Üzeri için:

  • Sarımsaklı yoğurt
  • Tereyağı
  • Kırmızıbiber
  • Maydanoz

SIKICIK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

  1. Önce bulgur 2.5-3 bardak sıcak su ile ıslatılır üstü kapalı olarak. Sonra içine tarhana ve az tuz atılır. İyice yoğurularak misket büyüklüğünde yuvarlanır.
  2. Tencerede ufak doğranmış soğanlar margarin ve sıvı yağ ile kavrulur, salça atılır.
  4. Baharatlar ve tuz atılır ve 6-7 bardak sıcak su konulur. Kaynarken köfteler atılır. 10 dakika kadar kaynatılır (çok dağılmasın).
  5. Biraz dinlendirilir ki hafif koyulaşsın tarhana sayesinde.
  6. Tabağa alınca önce yoğurt, sonra yağ gezdirilir ve üzerine de birkaç maydanoz doğranır.

Afiyet olsun.

KAYNAK: acunn.com

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Sıkıcık çorbası tarifi: MasterChef Sıkıcık çorbası nasıl yapılır?
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