Sıkıcık çorbası tarifi: MasterChef Sıkıcık çorbası nasıl yapılır?

Sıkıcık çorbası tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "MasterChef Sıkıcık çorbası nasıl yapılır?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF SIKICIK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

SIKICIK ÇORBASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı tarhana

3 orta boy soğan

Sıvı yağ

Margarin

Nane, karabiber, pul biber(birer çay kaşığı)

Salça (1 dolu yemek kaşığı)

Üzeri için:

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı

Kırmızıbiber

Maydanoz

SIKICIK ÇORBASI TARİFİ NASIL YAPILIR?

Önce bulgur 2.5-3 bardak sıcak su ile ıslatılır üstü kapalı olarak. Sonra içine tarhana ve az tuz atılır. İyice yoğurularak misket büyüklüğünde yuvarlanır. Tencerede ufak doğranmış soğanlar margarin ve sıvı yağ ile kavrulur, salça atılır. Baharatlar ve tuz atılır ve 6-7 bardak sıcak su konulur. Kaynarken köfteler atılır. 10 dakika kadar kaynatılır (çok dağılmasın). Biraz dinlendirilir ki hafif koyulaşsın tarhana sayesinde. Tabağa alınca önce yoğurt, sonra yağ gezdirilir ve üzerine de birkaç maydanoz doğranır.

Afiyet olsun.

KAYNAK: acunn.com