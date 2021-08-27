Sınav filmi konusu ve oyuncuları: Sınav filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Vizyona girdikten sonra büyük başarı yakalayan ve ses getiren Sınav filmi 27 Ağustos Cuma akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Lise son sınıf öğrencilerinin yaşadığı aile baskısı, gelecek kaygısı ve sınav depresyonundan bunalarak işi kökten çözmeye karar vermeleri ve buna yönelik bir ekip kurmaları ile başlayan filmin konusu ve oyuncu kadrosundaki isimler, sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki; Sınav filmi konusu nedir? Sınav filmi oyuncuları kimler?

SINAV FİLMİ KONUSU

Vizyonda olduğu dönemde büyük ses getiren ve Türkiye'nin eğitim sistemini eğlenceli ve komik bir çizgide anlatan "Sınav" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Lise son sınıf öğrencileri Mert, Sinan, Gamze, Kaan ve Uluç, aile baskısı, gelecek kaygısı ve sınav depresyonundan bunalarak işi kökten çözmeye karar verir ve bir çete kurarlar. İşe okuldaki sınav sorularını çalarak başlarlar. Fakat işin sonu ÖSS Soru Bankası'nı ele geçirmeye kadar gider. Okul müdürü ve öğretmenleri de içine çekecek olan bu olay, okuldaki soruları çalmak kadar kolay olmayacaktır. Dövüş filmlerinin aranan ismi Jean-Claude Van Damme'nın da yer aldığı bu müthiş filmi sakın kaçırmayın.

SINAV FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmen : Ömer Faruk Sorak

Türü : Komedi

Oyuncular : İsmail Hacıoğlu, Yağmur Atacan, Rüya Önal, Caner Özyurtlu, Volkan Demirok ve Jean-Claude Van Damme