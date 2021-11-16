Şiş köfte tarifi: MasterChef Şiş köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Şiş köfte tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef Şiş köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

ŞİŞ KÖFTE TARİFİ: ŞİŞ KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

500 gram dana kıyma

1 kuru soğan

2 diş sarımsak

1 kırmızıbiber

2 yeşilbiber

3 yemek kaşığı tepeleme galeta unu

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karbonat

Üzeri için;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

ŞİŞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfteyi yoğuracağımız kabımıza kıyma eti, robotta çekilmiş biberler, kuru soğan, sarımsakları, baharatlar, karbonat, tuz, galeta unu eklenerek köfte yoğrulur. Kabın üzeri streçle kapatılır. Dolap içerisinde en az 1 saat bekletilir. Yağlı kağıt serilmiş tepsimize elimizi hafif ıslatarak köftemizi şişlere geçirerek üzerlerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürülerek, önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25 dk pişirilir. Tadına doyamayacağınız köftelerimiz hazır. Yanına ister pilav isterseniz de, salata, piyaz eşliğinde servis edebilirsiniz.

KAYNAK: acunn.com