Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi 4 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Aksiyon, macera ve komedi türlerinde olan film 2019 yılı yapımı olup sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Peki; Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi konusu nedir? Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi oyuncuları kimler?

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 FİLMİ KONUSU

Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SİYAH GİYEN ADAMLAR 4 FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2019

Yönetmen : F. Gary Gray

Tür : Aksiyon / Macera / Komedi

Oyuncular : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson