Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi 4 Ocak Salı akşamı ATV ekranlarında olacak. Aksiyon, macera ve komedi türlerinde olan film 2019 yılı yapımı olup sinemaseverlerin beğenisine sunulacak. Peki; Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi konusu nedir? Siyah Giyen Adamlar 4: Global Tehdit filmi oyuncuları kimler?
Siyah Giyen Adamlar ne kadar genişlemişlerse kötü adamlar da bir o kadar artmıştır. Evren, herhangi birinin şekline girebilen bir uzaylı istilası ile karşı karşıya kalınca, ödüllü ajan H ile kararlı çaylak M birlikte hareket etmeye karar verir. Güçlerini birleştiren ikili, dünyayı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.
Yapım Yılı : 2019
Yönetmen : F. Gary Gray
Tür : Aksiyon / Macera / Komedi
Oyuncular : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson