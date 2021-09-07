Soğuk Baklava tarifi: Soğuk Baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde yapılan Soğuk Baklava ile ilgili tarif detayları merak edilerek Soğuk Baklava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor.

SOĞUK BAKLAVA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SOĞUK BAKLAVA YAPILIŞI

Ortalama 800 gram kadar baklava yufkasıyla birlikte 1 kilogram süt, 650-700 gram kadar şeker kullanarak soğuk baklava hazırlayabiliriz. Baklava yapraklarına 200 gram kadar tereyağı takviyesi ile normal baklava yapar gibi serip yağlayabiliriz. Arasına ceviz veya fıstık serip kat kat işlemeye devam ediyoruz. 160-170 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Daha sonra soğuk sütlü şerbeti de üzerine döküp çekmesini sağlıyoruz. Bu sırada şerbetin soğuk, baklavanın sıcak olması gerekiyor. Ardından da baklavayı soğumaya bırakıyoruz. Baklava soğuduktan sonra üzerine rendelenmiş çikolata ve kakao takviyesi yaparak servis edebiliriz