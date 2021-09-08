Sole Meuniere tarifi: (Limon soslu dil balığı) Sole Meuniere nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından yarışmacılardan Sole Meuniere nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.
SOLE MEUNİERE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?
SOLE MEUNİÈRE MALZEMELER
- 4 fileto Tek veya tek yedek 100-110 gram Fileto
- 1/2 Fincan Un
- 1 yemek kaşığı kırmızıbiber
- 1/2 yemek kaşığı Tuz
- 1/2 yemek kaşığı Biber
- 6 yemek kaşığı Tereyağı
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz
- 1 yemek kaşığı kapari
- 1/2 Limon meyve suyu
SOLE MEUNİÈRE TARİFİ NASIL YAPILIR?
- Un, tuz, karabiber ve kırmızıbiberi sığ bir tavada karıştırın.
- Zeytinyağını ve 2 yemek kaşığı tereyağını bir tavada orta-orta-yüksek ateşte ısıtın.
- Filetoları terbiyeli unun içinde tarayın. Fazla unu silkeleyin.
- Balık filetolarını ısıtılmış tavaya ekleyin, gerekirse gruplar halinde çalışın. Her tarafta 3-5 dakika veya altın kahverengi olana kadar pişirin. Filetoları çevirin ve diğer tarafını 3-5 dakika veya altın kahverengi olana kadar pişirin. Filetoları çıkarın ve bir kenara koyun.
- Kalan 4 yemek kaşığı tereyağını tavaya ekleyin ve eritin; köpüğün oturduğundan emin olun. Tavayı taze limon suyuyla deglaze edin. Doğranmış maydanoz ve kaparileri serpin.
- Pişen filetoların üzerine tereyağlı sosu gezdirip servis yapın.