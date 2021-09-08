Sole Meuniere tarifi: (Limon soslu dil balığı) Sole Meuniere nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından yarışmacılardan Sole Meuniere nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

SOLE MEUNİERE NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SOLE MEUNİÈRE MALZEMELER

4 fileto Tek veya tek yedek 100-110 gram Fileto

1/2 Fincan Un

1 yemek kaşığı kırmızıbiber

1/2 yemek kaşığı Tuz

1/2 yemek kaşığı Biber

6 yemek kaşığı Tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı kapari

1/2 Limon meyve suyu

SOLE MEUNİÈRE TARİFİ NASIL YAPILIR?