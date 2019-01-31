Son dakika haberi: Acun'un darbesinden sonra Şeyma Subaşı açık açık haykırdı...

2018 yılının sonunda magazin gündemine son dakika olarak düşen olayda Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı tek celsede boşanmıştı. Uzun süre gündemi sarsan anlaşmalı boşanma olayı sonrasında Şeyma Subaşı'nın aylık 125 bin TL nafaka alacağı bilgisi de bir hayli konuşuldu. Boşanma sonrası ismi birçok kişiyle anılan Subaşı, hemen yurt dışına tatiline giderek sahilde yanında 'sevgilisi' olduğu iddia edilen bir adamla adamla görüntülendi. Boşanmadan kısa süre sonra İtalyan DJ Guidio Senia ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından sevgilisine aşkını haykırdı.

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 10:16 Son Güncelleme: 31 Ocak 2019 10:23

Boşanmaları magazin gündemine son dakika olarak düşen Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı cephesinde gelişmeler yaşanıyor. Dün çıkan haberlerde Acun Ilıcalı'nın, Şeyma Subaşı'nın Kuruçeşmede oturduğu villayı satılığa çıkarttığı ortaya çıkmıştı. 13 milyon euroluk evden çıkan Subaşı'nın daha mütevazi bir ev aradığı iddiaları ortaya çıkmıştı.

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra adı kısa süre sonra DJ Guidio Senia anılan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde verdiği özel röportajda ilişkisi hakkında ilk kez konuşmuştu. Sosyal medya paylaşımlarından dolayı eleştirilerin odağı olan Subaşı, yeni aşkıyla da olumsuz yorumların hedefi olmuştu.