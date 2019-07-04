Instagram, Whatsapp ve Facebook çöktü mü? Bakan Yardımcısı’ndan son dakika Facebook, Whatsapp ve Instagram açıklaması geldi

Türkiye saati ile 17.00 dolaylarında Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta çeşitli erişim sorunları yaşandı. Whatsapp'ta fotoğraf ile ses gönderilemezken, resim indirmede de problem yaşandı. Bir diğer platform Instagram'da ise hikaye (story) izlenemezken, 'akış yenilemedi' ve 'içerik yüklenemedi' uyarısı kullanıcıların karşısına çıktı. Bunların hemen akabinde Facebook'ta benzer giriş ve erişim sorunları ortaya çıkarken, kullanıcıların araştırmaları da bu yönde şekillendi. Arama motorları üzerinde Whatsapp'ta neden fotoğraf ve ses gönderilmediği, Instagram'da neden akış yenilemediği ve Facebook'a girişin nasıl yapılacağı oldukça merak edildi.

INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? BAKAN YARDIMCISI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve merak edilen 'Facebook, Instagram ve Whatsapp çöktü mü?' sorusuna yanıt verdi.

İşte, son dakika açıklaması eşliğinde sosyal medyada yaşanan probleme ilişkin detaylar;