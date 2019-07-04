Instagram, Whatsapp ve Facebook çöktü mü? Bakan Yardımcısı'ndan son dakika Facebook, Whatsapp ve Instagram açıklaması geldi
Sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'a erişim sorunu yaşanırken, konuya yönelik son dakika haberleri de peş peşe geliyor. Akşam saatlerinde eş zamanlı olarak Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta yaşanan erişim sorunu neticesinde, bireyler çeşitli problemlerle karşılaştılar. Whatsapp'ta fotoğraf ve ses gönderilemezken, Instagram'da ise akış 'akış yenilemedi' ve 'içerik yüklenemedi' sorunu baş gösterdi. Öte yandan, Facebook'ta da benzer sorunlar gözlemlendi. Peki, Instagram, Whatsapp ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı
Türkiye saati ile 17.00 dolaylarında Instagram, Whatsapp ve Facebook'ta çeşitli erişim sorunları yaşandı. Whatsapp'ta fotoğraf ile ses gönderilemezken, resim indirmede de problem yaşandı. Bir diğer platform Instagram'da ise hikaye (story) izlenemezken, 'akış yenilemedi' ve 'içerik yüklenemedi' uyarısı kullanıcıların karşısına çıktı. Bunların hemen akabinde Facebook'ta benzer giriş ve erişim sorunları ortaya çıkarken, kullanıcıların araştırmaları da bu yönde şekillendi. Arama motorları üzerinde Whatsapp'ta neden fotoğraf ve ses gönderilmediği, Instagram'da neden akış yenilemediği ve Facebook'a girişin nasıl yapılacağı oldukça merak edildi.
INSTAGRAM, WHATSAPP VE FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? BAKAN YARDIMCISI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI GELDİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden bir açıklama yaptı ve merak edilen 'Facebook, Instagram ve Whatsapp çöktü mü?' sorusuna yanıt verdi.
İşte, son dakika açıklaması eşliğinde sosyal medyada yaşanan probleme ilişkin detaylar;
WHATSAPP PROBLEMİ
Kullanıcılar, Facebook, Instagram ve WhatsApp'taki karşılaşılan geniş çaplı erişim şikayetlerini bir diğer sosyal ağ Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarla dile getirirken, yaşanan sorun sosyal ağlar başta olmak üzere internet sitelerindeki erişim sıkıntılarını gerçek zamanlı olarak takip eden Downdetector.com'a da yansıdı.
Whatsapp, Facebook, Instagram'a ne oldu?
NEDEN RESİM GÖNDERİLEMİYOR?
Olağandışı olarak, resmin önizlemesinde bir sorun yok. Bu, alıcıların gönderilmekte olan resimlerin bir sürümünü görebilecekleri anlamına geliyor ancak fotoğraflar karşıdaki şahsa bulanık olarak gidiyor.
Yaşanan probleme ilişkin ısı haritası şu şekilde;
BAKAN YARDIMCISI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
Dünya genelinde sosyal medya platformları Instagram, Whatsapp ve Facebook'taki erişim sorununa yönelik Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan Twitter üzerinden son dakika açıklaması yaptı. Sayan; "Instagram, Whatsapp ve Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi
#Instagram, #Whatsapp ve #Facebook servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır. Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. pic.twitter.com/ULjEx22Qk6— Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 3 Temmuz 2019
INSTAGRAM PROBLEMİ
Kullanıcılar, Instagram'da da hikaye izleme konusunda sıkıntı yaşarken; akış yenilemedi ve içerik yüklenemedi problemleri ile karşı karşıya kaldı. Öte yandan, çeşitli kullanıcılarda fotoğraf, video paylaşma gibi sıkıntılar baş gösterdi.
Yaşanan probleme ilişkin ısı haritası şu şekilde;