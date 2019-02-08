Son dakika.. Velayet davasını kaybeden Şeyma Subaşı’ndan açıklama geldi! Acun’a verildi ama...

"MELİSA BENİMLE KALACAK"

Kızının velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesiyle ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı: "Kızımız Melisa'nın velayeti babası Acun Ilıcalı Bey'e verilmiştir. Kararı saygıyla karşılıyoruz. Bu noktada önemli olan velayetin kimde olduğu değil, kızımızın ailesi ile birlikte sevgi ve mutlulukla büyümesidir. Acun Bey ve ben kızımız Melisa'yı birlikte büyütmeye devam edeceğiz.Kızımız Melisa bu süreçte benimle yaşamaya, babasıyla da her zaman olduğu gibi sıklıkla görüşmeye devam edecek.