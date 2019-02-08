Son dakika.. Velayet davasını kaybeden Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi! Acun'a verildi ama...
Dün magazin gündemine son dakika olarak düşen velayet davası ile ilgili Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi. Geçtiğimiz sene sonu tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa için mahkeme kararını verdi. Velayeti Subaşı'nda olan Melisa'nın babası Acun'a verilmesi magazin gündemine bomba gibi düştü. Davanın açıklanmasından sonra Şeyma Subaşı'ndan açıklama geldi. İşte detaylar...
2018 yılının son aylarında Acun Ilıcalı'dan tek celsede ayrılan Şeyma Subaşı velayet davasını kaybetti. Dün magazin gündemine son dakika olarak düşen olaydan sonra Şeyma Subaşı yazılı bir açıklama yaptı.
Geçen günlerde Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, kızları Melisa'nın velayetinin babası Acun Ilıcalı'ya verilmesi için mahkemeye başvurdu. Mahkeme Melisa'nın velayetini Acun Ilıcalı'ya verdi. Konu hakkında açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Melisa benimle kalacak" dedi.
"MELİSA BENİMLE KALACAK"
Kızının velayetinin Acun Ilıcalı'ya verilmesiyle ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı: "Kızımız Melisa'nın velayeti babası Acun Ilıcalı Bey'e verilmiştir. Kararı saygıyla karşılıyoruz. Bu noktada önemli olan velayetin kimde olduğu değil, kızımızın ailesi ile birlikte sevgi ve mutlulukla büyümesidir. Acun Bey ve ben kızımız Melisa'yı birlikte büyütmeye devam edeceğiz.Kızımız Melisa bu süreçte benimle yaşamaya, babasıyla da her zaman olduğu gibi sıklıkla görüşmeye devam edecek.