Sopa De Ajo nasıl yapılır? MasterChef Sopa De Ajo tarifi ve malzemeleri

25 Ağustos Çarşamba MasterChef yayınında Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği tarifler arasında Sopa De Ajo yemeği dikkat çekti. İspanyol mutfağına ait bu yemek, Sopa De Ajo nasıl yapılır sorusuyla inceleniyor. MasterChef Sopa De Ajo tarifi, yapılışı ve malzemeleri haberimizde.
SOPA DE AJO MALZEMELERİ
4 adet yumurta (ana malzeme)
4 diş sarımsak (ana malzeme)
2 dilim ekmek (kruton da olabilir)
4 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Biber
2 silme çay kaşığı maydanoz (ince kıyılmış)
1 silme çay kaşığı kırmızıbiber
yarım bardak tavuk suyu
SOPA DE AJO NASIL YAPILIR?
Ekmekleri kızartıp yarım santim küp şeklinde kesin ya da hazır kruton kullanın. Bir tavada kızdırdığınız zeytinyağında sarımsakları kavurun. Altın sarısı olduğunda bir çimdik tuzla sarımsakları dövün. Bir tencereye aldığınız tavuk suyuna sarımsağı, ekmekleri maydanoz ve baharatları ekleyin, 20 dakika kısık ateşte pişirin. Ardından çorbayı sıcakken kaselere alın ve her kaseye bir yumurta kırın.