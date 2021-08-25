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Giriş Tarihi: 25.8.2021 21:51

Sopa De Ajo nasıl yapılır? MasterChef Sopa De Ajo tarifi ve malzemeleri

Sopa De Ajo nasıl yapılır? MasterChef Sopa De Ajo tarifi ve malzemeleri

MasterChef yarışmacıları 25 Ağustos Çarşamba günü yayınlanan bölümde, dünya mutfağından çeşitli lezzetlerle yarıştı. Dokunulmazlık oyununun menüsü İspanyol mutfağı lezzetleriyle donatılırken, menüde sarımsak ve yumurtayla hazırlanan Sopa De Ajo yemeği dikkat çekti. Peki Sopa De Ajo nasıl yapılır? İşte MasterChef Sopa De Ajo tarifi ve malzemeleri!

25 Ağustos Çarşamba MasterChef yayınında Mavi ve Kırmızı takımın kıyasıya mücadele ettiği tarifler arasında Sopa De Ajo yemeği dikkat çekti. İspanyol mutfağına ait bu yemek, Sopa De Ajo nasıl yapılır sorusuyla inceleniyor. MasterChef Sopa De Ajo tarifi, yapılışı ve malzemeleri haberimizde.

SOPA DE AJO MALZEMELERİ

4 adet yumurta (ana malzeme)

4 diş sarımsak (ana malzeme)

2 dilim ekmek (kruton da olabilir)

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

Biber

2 silme çay kaşığı maydanoz (ince kıyılmış)

1 silme çay kaşığı kırmızıbiber

yarım bardak tavuk suyu

SOPA DE AJO NASIL YAPILIR?

Ekmekleri kızartıp yarım santim küp şeklinde kesin ya da hazır kruton kullanın. Bir tavada kızdırdığınız zeytinyağında sarımsakları kavurun. Altın sarısı olduğunda bir çimdik tuzla sarımsakları dövün. Bir tencereye aldığınız tavuk suyuna sarımsağı, ekmekleri maydanoz ve baharatları ekleyin, 20 dakika kısık ateşte pişirin. Ardından çorbayı sıcakken kaselere alın ve her kaseye bir yumurta kırın.

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Sopa De Ajo nasıl yapılır? MasterChef Sopa De Ajo tarifi ve malzemeleri
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