Sopa De Ajo nasıl yapılır? MasterChef Sopa De Ajo tarifi ve malzemeleri

SOPA DE AJO NASIL YAPILIR?

Ekmekleri kızartıp yarım santim küp şeklinde kesin ya da hazır kruton kullanın. Bir tavada kızdırdığınız zeytinyağında sarımsakları kavurun. Altın sarısı olduğunda bir çimdik tuzla sarımsakları dövün. Bir tencereye aldığınız tavuk suyuna sarımsağı, ekmekleri maydanoz ve baharatları ekleyin, 20 dakika kısık ateşte pişirin. Ardından çorbayı sıcakken kaselere alın ve her kaseye bir yumurta kırın.