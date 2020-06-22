Survivor'da kim dokunulmaz oldu, kimin ismini söyledi? Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı ve ikinci eleme adayı kim?
Tv8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor 2020’de bugün ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi takımdan Survivor Barış ile kırmızı takımdan Survivor Sercan final etabında yarıştı. Nefesleri kesen dokunulmazlık oyunu sonrasında ise ikinci eleme adayı belli oldu. Peki, Survivor’da ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte detaylar…
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Her geçen gün adım adım büyük finale gidilirken, bugün yine nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Final etabına, Survivor Sercan ile Survivor Barış kaldı. Nefesleri kesen final mücadelesi sonrası, ikinci eleme adayı belli oldu.
Peki, Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar…
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (21 HAZİRAN PAZAR)
21 Haziran Survivor ünlüler gönüllüler bugünkü yeni bölümünde dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Dokunulmazlık oyunu ve 21 Haziran 2020 Survivor eleme adaylarına ilişkin detaylar şöyle…
Bu akşam ekranlara gelen bölümde, nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Çeyrek final etabıyla birlikte, yarışmacılar dokunulmazlık oyunlarında bireysel mücadele veriyor. Bireysel olarak parkura çıkan yarışmacılar arasında Barış ile Sercan finale kaldı. Final yarışmasında kazanan taraf ise Sercan oldu. Böylelikle Survivor Sercan dokunulmazlığı kazanarak 1 kişiyi eleme potasına gönderdi.
2020 SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Çeyrek final dokunulmazlık oyununun kazananı olan Survivor Sercan eleme adayı olarak Survivor Nisa'yı belirledi.