Survivor’da kim dokunulmaz oldu, kimin ismini söyledi? Survivor bireysel dokunulmazlık oyunu kazananı ve ikinci eleme adayı kim?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Her geçen gün adım adım büyük finale gidilirken, bugün yine nefesleri kesen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Final etabına, Survivor Sercan ile Survivor Barış kaldı. Nefesleri kesen final mücadelesi sonrası, ikinci eleme adayı belli oldu.

Peki, Survivor'da ikinci bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte detaylar…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (21 HAZİRAN PAZAR)

21 Haziran Survivor ünlüler gönüllüler bugünkü yeni bölümünde dokunulmazlık oyununa sahne oldu. Dokunulmazlık oyunu ve 21 Haziran 2020 Survivor eleme adaylarına ilişkin detaylar şöyle…