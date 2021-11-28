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Haberler Medya Haberleri "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?
Giriş Tarihi: 28.11.2021 21:46 Son Güncelleme: 28.11.2021 21:47

"Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

Süt Kardeşler adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal’ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?  sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?

A- Ayşen Gruda
B- Halit Akçatepe
C- Jale Altuğ (CEVAP)
D- Ergin Orbey

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"Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?
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