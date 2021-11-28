Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.