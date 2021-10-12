Sütlü balık tarifi: Sütlü balık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sütlü balık tarifi ile ilgili detayları merak edenler Sütlü balık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

SÜTLÜ BALIK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SÜTLÜ BALIK MALZEMELER

1 adet levrek veya deniz balığı

1 adet et suyu tableti

5 adet mantar

125 gram tereyağı

1 çorba kaşığı krema

100 gram kaşar peyniri

Bir buçuk çay bardağı süt

Bir buçuk çay bardağı balık suyu

4 çorba kaşığı un

2 yemek kaşığı kapari çiçeği

10 dal arap saçı otu

2 adet domates

2 adet yeşil biber

1 adet limon

Tuz, karabiber

Salata malzemesi:

1 bağ deniz börülcesi

1 adet limon

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı un

2 diş sarımsak

1 adet havuç

2 adet domates

6 adet siyah zeytin

Tuz

SÜTLÜ BALIK YAPILIŞI

Levrek balığını yıkayın. Pullarını ve içini temizleyin. Baş ve kuyruk kısmını ayırın. Yüzgeçlerini çıkarın. Etsuyu ile haşlayın. Balığın derisi ve kılçıklarını alın. Fileto halindeki balığı fırın kabına alıp üzerine tuz, karabiber, 7-8 adet kapari çiçeği ilave edin. Tereyağını eritip, 4 çorba kaşığı unla kavurun. 1 çorba kaşığı krema, bir buçuk çay bardağı süt ve balık suyu ilave edin. Muhallebi kıvamında pişirin (bir tutam kaşar peyniri rendesi ekleyin). Balığın üzerini sütlü sos ile kaplayın. Haşlanmış mantar, kapari çiçeği, domates, biber ile süsleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Tereyağını parçalar halinde koyun. Fırının ızgarasında peynir eriyinceye kadar kızartın. Fırından çıkınca arap saçlı patates garnitürü ile süsleyin. Deniz börülcesi salatası ile servis yapın.