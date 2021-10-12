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Giriş Tarihi: 12.10.2021 22:04 Son Güncelleme: 12.10.2021 22:04

Sütlü balık tarifi: Sütlü balık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Sütlü balık tarifi: Sütlü balık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Sütlü balık yapmaları istendi. Sütlü balık tarifi yapmak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler Sütlü balık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Sütlü balık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Sütlü balık tarifi ile ilgili detayları merak edenler Sütlü balık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmeye devam ediyor.

SÜTLÜ BALIK NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SÜTLÜ BALIK MALZEMELER

  • 1 adet levrek veya deniz balığı
  • 1 adet et suyu tableti
  • 5 adet mantar
  • 125 gram tereyağı
  • 1 çorba kaşığı krema
  • 100 gram kaşar peyniri
  • Bir buçuk çay bardağı süt
  • Bir buçuk çay bardağı balık suyu
  • 4 çorba kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı kapari çiçeği
  • 10 dal arap saçı otu
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet limon
  • Tuz, karabiber

Salata malzemesi:

  • 1 bağ deniz börülcesi
  • 1 adet limon
  • 1 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı un
  • 2 diş sarımsak
  • 1 adet havuç
  • 2 adet domates
  • 6 adet siyah zeytin
  • Tuz

SÜTLÜ BALIK YAPILIŞI

Levrek balığını yıkayın. Pullarını ve içini temizleyin. Baş ve kuyruk kısmını ayırın. Yüzgeçlerini çıkarın. Etsuyu ile haşlayın. Balığın derisi ve kılçıklarını alın. Fileto halindeki balığı fırın kabına alıp üzerine tuz, karabiber, 7-8 adet kapari çiçeği ilave edin. Tereyağını eritip, 4 çorba kaşığı unla kavurun. 1 çorba kaşığı krema, bir buçuk çay bardağı süt ve balık suyu ilave edin. Muhallebi kıvamında pişirin (bir tutam kaşar peyniri rendesi ekleyin). Balığın üzerini sütlü sos ile kaplayın. Haşlanmış mantar, kapari çiçeği, domates, biber ile süsleyin. Rendelenmiş kaşar peyniri serpin. Tereyağını parçalar halinde koyun. Fırının ızgarasında peynir eriyinceye kadar kızartın. Fırından çıkınca arap saçlı patates garnitürü ile süsleyin. Deniz börülcesi salatası ile servis yapın.

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Sütlü balık tarifi: Sütlü balık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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