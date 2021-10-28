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Giriş Tarihi: 28.10.2021 22:16 Son Güncelleme: 28.10.2021 22:16

Sütlü incir tarifi: MasterChef Sütlü incir nasıl yapılır?

Sütlü incir tarifi: MasterChef Sütlü incir nasıl yapılır?

MasterChef 2021 son bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda ana kadro yarışmacılarından Sütlü incir yapmaları istendi. Ekranda ürünün yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek “MasterChef Sütlü incir nasıl yapılır?” sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan MasterChef Sütlü incir nasıl yapılır? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Sütlü incir tarifi, MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacıları tarafından yapılması sonrasında merak konusu olarak "MasterChef Sütlü incir nasıl yapılır?" sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF SÜTLÜ İNCİR NASIL YAPILIR?

SÜTLÜ İNCİR MALZEMELER

  • Yarım kg kuru incir
  • 2 su bardağı süt

Üzerine:

  • Krem şanti, ceviz ve gofret

SÜTLÜ İNCİR YAPILIŞI

İncirleri ayıklayıp küçük doğrayın ve kısık ateşteki bir tencereye koyun. Yavaş yavaş sütü ilave edin. İncirleri tahta bir kaşık ya da havan tokmağı ile ezerek karıştırın (bu şekilde ezerek karıştırdığınızda, çekirdeklerin içindeki tadı da tatlıya katmış olursunuz). En son el blenderinden geçirip, pişirmeye devam edin. El değecek kadar soğuttuktan sonra, kup bardaklarına dökün. Üzerlerini streç filmle kapatarak buzdolabında 2 saat soğutun. Krem şanti, ceviz ve gofretle süsleyerek servis yapın.

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Sütlü incir tarifi: MasterChef Sütlü incir nasıl yapılır?
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