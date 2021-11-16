Tahinli piyaz tarifi: MasterChef Tahinli piyaz tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Tahinli piyaz tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef Tahinli piyaz tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

TAHİNLİ PİYAZ TARİFİ: TAHİNLİ PİYAZ TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MALZEMELER

3 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

1 adet kırmızı soğan

1 çay kaşığı tuz

½ adet limonun suyu

2 yemek kaşığı tahin

1 tatlı kaşığı sirke

3 yemek kaşığı ılık su

6 adet cherry domates

1 adet haşlanmış yumurta

½ demet ince kıyılmış maydanoz

TAHİNLİ PİYAZ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Ölçülü kuru fasulyeden 3 yemek kaşığı haşlanmış fasulyeyi ezin. Tahin, limon suyu, tuz, sirke ve suyu karıştırın. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar tahinli sosu ezerek karıştırın. Eğer sulu bir kıvam olmasını isterseniz su oranını artırabilirsiniz. Kırmızı soğanı iri iri doğrayın ve 2,5 su bardağı haşlanmış fasulyeyle iyice harmanlayın. Domatesleri ortadan ikiye bölün ve maydanozları ince ince kıyın. Yumurtayı da bu aşamada haşlayın ve hazırlayın. Servis tabağına kırmızı soğanlı piyazlı yerleştirin ve tahinli sosu ilave edin. Domatesleri ve haşlanmış yumurtayı zevkinize göre yerleştirin. İnce kıyılmış maydanoz ve zeytinyağını da piyazınızın üzerinde gezdirerek servise hazır hale getirin. İşte bu kadar. Afiyetler olsun.

KAYNAK: acunn.com