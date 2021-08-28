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Giriş Tarihi: 28.8.2021 14:16

Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma filmi oyuncuları kimler?

Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma filmi oyuncuları kimler?

Bu akşam (28 Ağustos Cumartesi) Kanal D ekranlarına gelecek olan Takip 3: Son Karşılaşma filmi için heyecan dorukta. 2015 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Liam Neeson, Forest Whitaker gibi isimlerin başrolünde yer aldığı film aksiyon türünde olup izleyicisi ile buluşacak. Peki; Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma filmi oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarına gelecek olan Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu ve oyuncuları, medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. 2015 yılı yapımı filmin yönetmen koltuğunda Olivier Megaton oturuyor. Filmde; Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bıraktığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir ancak hayatı hiç de istediği gibi gitmeyecektir. Peki; Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma filmi oyuncuları kimler?

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİ KONUSU

Bryan Mills, ajanlık ve ertesinde gelen aksiyon dolu günlerini geride bırkatığını umarak California/Los Angeles'ta sakin bir hayat sürmektedir. Kızı Kim ve eski karısı Lenore'ın can güvenliğini sağlamış, kendi kozasına çekilmiştir. Öte yandan Lenore'in şimdiki eşiyle evliliğe dair sorunları vardır ve kızı Kim tüm sevgisine rağmen babasına açıklayamadığı bir sırrı saklamaktadır. Kafasını arkadaşlarıyla boşaltmaya çalışırken, Bryan'ın başına hiç umulmadık yeni belalar gelecek ve eski ajan büyük bir kovalamacanın içinde kendisini gerçeğin peşinden koşarken bulacaktır...

TAKİP 3: SON KARŞILAŞMA FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal Adı : Taken 3

Yapım Yılı : 2015

Yönetmen : Olivier Megaton

Oyuncular : Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen

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Takip 3: Son Karşılaşma filmi konusu nedir? Takip 3: Son Karşılaşma filmi oyuncuları kimler?
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