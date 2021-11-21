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Giriş Tarihi: 21.11.2021 22:46 Son Güncelleme: 21.11.2021 22:46

Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer?

Tarihi İnkalara dayanan Peru’daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer?

A- Kivi
B- Patates (CEVAP)
C- Domates
D- Avokadı

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Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer?
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