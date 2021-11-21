Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Tarihi İnkalara dayanan Peru'daki bir geleneğe göre, gelin adayları hangisinin bir türünü başarılı şekilde soyup müstakbel kaynanalarını memnun etmeleri gereken bir teste girer? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.