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Giriş Tarihi: 20.9.2021 22:06 Son Güncelleme: 20.9.2021 22:06

Tavuk Şiş tarifi: MasterChef Tavuk Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tavuk Şiş tarifi: MasterChef Tavuk Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Tavuk Şiş yapmaları istendi. Bu gelişme sonrasında Tavuk şiş tarifi ile ilgili Tavuk Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorularla araştırma yapılmaya başlandı. İşte merak konusu olan o tarif.

Tavuk Şiş tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak edilerek MasterChef Tavuk Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF TAVUK ŞİŞ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MasterChef 2021 son bölümle birlikte izleyenler tarafından merak edilen Tavuk Şiş tarifi ve tüm detaylar şöyle;

TAVUK ŞİŞ MALZEMELER

  • 500 gram tavuk göğsü
  • 3 çorba kaşığı bal
  • 5 çorba kaşığı soya sosu
  • 2 diş sarmısak
  • 2 çay kaşığı pulbiber
  • 4 çorba kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

TAVUK ŞİŞ YAPILIŞI

  1. Tavuk etini iri parçalar halinde doğrayın.
  2. Üzerine bal, soya sosu, kıyılmış sarmısak, pulbiber, zeytinyağı ve tuz ekleyin.
  3. Buzdolabının alt gözünde 3-4 saat bekletin.
  4. 1.5-2 saat suda beklettiğiniz çöp şişlere geçirin ve çevirerek mangalda pişirin.
  5. Limon-tahin sos ve hazır tatlı biber sosu eşliğinde servis yapın.

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Tavuk Şiş tarifi: MasterChef Tavuk Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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