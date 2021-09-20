Tavuk Şiş tarifi: MasterChef Tavuk Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tavuk Şiş tarifi, MasterChef 2021 son bölümde yapılması sonrasında merak edilerek MasterChef Tavuk Şiş nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

MASTERCHEF TAVUK ŞİŞ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

MasterChef 2021 son bölümle birlikte izleyenler tarafından merak edilen Tavuk Şiş tarifi ve tüm detaylar şöyle;

TAVUK ŞİŞ MALZEMELER

500 gram tavuk göğsü

3 çorba kaşığı bal

5 çorba kaşığı soya sosu

2 diş sarmısak

2 çay kaşığı pulbiber

4 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

TAVUK ŞİŞ YAPILIŞI