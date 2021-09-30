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Giriş Tarihi: 30.9.2021 01:21 Son Güncelleme: 30.9.2021 01:21

Tereyağlı Tavuk tarifi: MasterChef (Murgh Makhani) Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tereyağlı Tavuk tarifi: MasterChef Murgh Makhani Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 yarışmasının son bölümünde ana kadro yarışmacılarından Tereyağlı Tavuk yapmaları istendi. Televizyondan yapılışını izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Tereyağlı Tavuk tarifi ile ilgili olarak Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte ne lezzetli tarifi…

Tereyağlı Tavuk tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde menüde yer alan yemekler arasındaydı. Ekranlarda yarışmacılar tarafından yapılışını izleyenler Tereyağlı Tavuk tarifi ile ilgili detayları merak ederek Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TEREYAĞLI TAVUK TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

TEREYAĞLI TAVUK MALZEMELER

  • 250 gram kemiksiz tavuk eti
  • 1 çay kaşığı zencefil
  • 2 diş sarmısak
  • Yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım su bardağı yoğurt, tuz
  • 1 çay kaşığı kırmızı gıda boyası

Makhani (domates sos) için:

  • 2 adet domates
  • 100 gram tereyağı
  • 150 gram krema
  • Yarım çorba kaşığı
  • Toz şeker
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı zencefil
  • 2 diş sarmısak, tuz

Süslemek için: Taze kişniş

TEREYAĞLI TAVUK YAPILIŞI

Kemiksiz tavuk etini tüm baharatlar, diğer malzeme ve yoğurt ile 12 saat marine edin. Diğer tarafta makhani sos için önce domatesleri rendeleyin. Zencefil ve sarmısak ekleyip kaynatın. Karışımı kalın tabanlı bir tavaya alın. Üzerine tereyağı ilave edin ve karıştırın. Daha sonra tuz, toz kırmızıbiber, şeker ekleyerek sos kıvamlanıncaya kadar pişirmeye devam edin. Tavukları yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Kızarmış tavukları sosa ilave edip 5 dakika daha pişirin. Son olarak krema ekleyip 2-3 dakika kısık ateşte pişirin. Taze kişniş ile süsleyerek servis yapın.

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Tereyağlı Tavuk tarifi: MasterChef (Murgh Makhani) Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
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