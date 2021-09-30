Tereyağlı Tavuk tarifi: MasterChef (Murgh Makhani) Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tereyağlı Tavuk tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde menüde yer alan yemekler arasındaydı. Ekranlarda yarışmacılar tarafından yapılışını izleyenler Tereyağlı Tavuk tarifi ile ilgili detayları merak ederek Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.

TEREYAĞLI TAVUK TARİFİ NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

TEREYAĞLI TAVUK MALZEMELER

250 gram kemiksiz tavuk eti

1 çay kaşığı zencefil

2 diş sarmısak

Yarım tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 adet limonun suyu

1 çay kaşığı kimyon

Yarım su bardağı yoğurt, tuz

1 çay kaşığı kırmızı gıda boyası

Makhani (domates sos) için:

2 adet domates

100 gram tereyağı

150 gram krema

Yarım çorba kaşığı

Toz şeker

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı zencefil

2 diş sarmısak, tuz

Süslemek için: Taze kişniş

TEREYAĞLI TAVUK YAPILIŞI

Kemiksiz tavuk etini tüm baharatlar, diğer malzeme ve yoğurt ile 12 saat marine edin. Diğer tarafta makhani sos için önce domatesleri rendeleyin. Zencefil ve sarmısak ekleyip kaynatın. Karışımı kalın tabanlı bir tavaya alın. Üzerine tereyağı ilave edin ve karıştırın. Daha sonra tuz, toz kırmızıbiber, şeker ekleyerek sos kıvamlanıncaya kadar pişirmeye devam edin. Tavukları yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Kızarmış tavukları sosa ilave edip 5 dakika daha pişirin. Son olarak krema ekleyip 2-3 dakika kısık ateşte pişirin. Taze kişniş ile süsleyerek servis yapın.