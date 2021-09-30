Tereyağlı Tavuk tarifi: MasterChef (Murgh Makhani) Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

Tereyağlı Tavuk tarifi, MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde menüde yer alan yemekler arasındaydı. Ekranlarda yarışmacılar tarafından yapılışını izleyenler Tereyağlı Tavuk tarifi ile ilgili detayları merak ederek Tereyağlı Tavuk tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
Makhani (domates sos) için:
Süslemek için: Taze kişniş
Kemiksiz tavuk etini tüm baharatlar, diğer malzeme ve yoğurt ile 12 saat marine edin. Diğer tarafta makhani sos için önce domatesleri rendeleyin. Zencefil ve sarmısak ekleyip kaynatın. Karışımı kalın tabanlı bir tavaya alın. Üzerine tereyağı ilave edin ve karıştırın. Daha sonra tuz, toz kırmızıbiber, şeker ekleyerek sos kıvamlanıncaya kadar pişirmeye devam edin. Tavukları yapışmaz yüzeyli bir tavada kızartın. Kızarmış tavukları sosa ilave edip 5 dakika daha pişirin. Son olarak krema ekleyip 2-3 dakika kısık ateşte pişirin. Taze kişniş ile süsleyerek servis yapın.