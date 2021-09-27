



TEŞKİLAT 15. BÖLÜM ÖZETİ

MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Aradan geçen süreçte her yerde Serdar'ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya'da rastlayıp harekete geçer. Zor durumdaki Serdar'ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar'ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan