Teşkilat dizisi 15. son bölümüyle TRT1 ekranlarındaki yerini aldı. Dizinin televizyonda ekranlara gelen son bölümünü izleyemeyen ve yeniden izlemek isteyenler "Teşkilat 15. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.
TRT1 ile Teşkilat 15. bölüm tek parça izleme linki ve özet bilgileri şöyle;
Aşağıda yer alan link aracılığıyla Teşkilat 15. Bölümün tamamını izleyebilirsiniz…
MİT binasına uçakla yapılması planlanan saldırıyı engelleyen Serdar, o günden beri ortadan kaybolmuştur. Aradan geçen süreçte her yerde Serdar'ı arayan ekip nihayet kayıp arkadaşlarının izine Polonya'da rastlayıp harekete geçer. Zor durumdaki Serdar'ın yardımına hiç beklenmedik biri yetişir ancak Serdar'ın herkesi derinden etkileyecek büyük bir sorunu vardır. Diğer yandan ekibin tanışması gereken yeni biri vardır: Halit Başkan
Şirket, Fadi'nin ölümünün ardından Türkiye'nin içinde bulunduğu 6. Bölge'ye yeni bir isim seçer. Bu kişi Halit Başkan'ın da yakından tanıdığı aralarında geçmiş bir husumet bulunan Yıldırım'dır. Yıldırım'ın ilk görevi son yıllarda sondaj faaliyetlerine büyük hız veren Türk devletine dünya kamuoyu önünde bir ders vermektir.