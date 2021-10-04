Teşkilat 16. Bölüm full izle! Ekibi bekleyen büyük sürpriz

Teşkilat 16. Bölümle TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Dizinin televizyonda yayınlanan son bölüm gösterimini izleyemeyenler ve yeniden izlemek isteyenler " Teşkilat 16. bölüm full izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor.
TRT1 aracılığıyla Teşkilat 16. bölüm full izleme linki ile özet detayları şöyle;
Aşağıda yer alan link ile Teşkilat 16. bölümün tamamını izleyebilirsiniz...
Zehra'nın eski eşi Kemal'in de içinde mühendis olarak bulunduğu Mavi Vatan gemisi, içeri sızan Simon adındaki bir 'Uyuyan' tarafından patlatılmıştır. Patlamanın etkisiyle Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketi yaşanması ihtimali ortaya çıkar. Olayın aydınlatılması için uluslararası bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verilirken, bu komisyonun vereceği kararlar sonucu Türkiye'nin ağır cezalarla karşılaşması söz konusudur.
Diğer yanda Ceren ekip tarafından yakalanmıştır. Ceren'in vereceği bilgiler hayati önem taşımaktadır ancak Ceren konuşmak için çok kritik bir şart öne sürer. Serdar'ın durumu gün geçtikçe iyiye gitse de Zehra'nın hala şüpheleri vardır. Ekip ise bir an önce Mavi Vatan'a yapılanın bir sabotaj olduğunu ortaya çıkaracak kanıtları elde etmek zorundadır.
Bu hedef doğrultusunda Ceren'i yanlarına alarak zorlu bir yolculuğa çıkarlar. Ancak bu yolculukta ekibi büyük bir sürpriz beklemektedir.