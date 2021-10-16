Teşkilat 18. bölüm fragmanı izle! Zehra, Serdar’ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde ediyor

Teşkilat dizisi 18. bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini yarın alacak. Dizinin yakın takipçileri yeni bölümden detayları merak ederken fragmanda Zehra, Serdar'ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde etmesi göze çarpanlar arasında yer alıyor.
TRT 1 ile Teşkilat 18. Bölüm fragmanı detayları ve yeni bölüm özeti şöyle;
Aşağıda yer alan video oynatıcıya tıklayarak dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz;
Teşkilat 18. bölüm fragmanı | Video
Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.
Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.
Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.