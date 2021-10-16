Teşkilat 18. bölüm fragmanı izle! Zehra, Serdar’ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde ediyor

Teşkilat dizisi 18. bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini yarın alacak. Dizinin yakın takipçileri yeni bölümden detayları merak ederken fragmanda Zehra, Serdar'ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde etmesi göze çarpanlar arasında yer alıyor.

TEŞKİLAT 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT 1 ile Teşkilat 18. Bölüm fragmanı detayları ve yeni bölüm özeti şöyle;