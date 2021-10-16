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Giriş Tarihi: 16.10.2021 19:26 Son Güncelleme: 16.10.2021 19:27

Teşkilat 18. bölüm fragmanı izle! Zehra, Serdar’ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde ediyor

Teşkilat 18. bölüm fragmanı izle! Zehra, Serdar’ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde ediyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinin 18. bölümüne ilişkin detayları öğrenmek isteyen diziseverler yeni bölüm fragmanını izlemek isteyerek “Teşkilat 18. bölüm fragmanı izle” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Dizinin 18. bölümünde Zehra, Serdar’ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde ediyor. Teşkilat 18. bölüm fragmanı izleme linki ve tüm detaylar.

Teşkilat dizisi 18. bölümle TRT 1 ekranlarındaki yerini yarın alacak. Dizinin yakın takipçileri yeni bölümden detayları merak ederken fragmanda Zehra, Serdar'ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde etmesi göze çarpanlar arasında yer alıyor.

TEŞKİLAT 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TRT 1 ile Teşkilat 18. Bölüm fragmanı detayları ve yeni bölüm özeti şöyle;



Aşağıda yer alan video oynatıcıya tıklayarak dizinin yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz;

Teşkilat 18. bölüm fragmanı | Video


TEŞKİLAT 18. BÖLÜM ÖZETİ

Komisyon toplantısında Simon'a düzenlenen suikast girişiminin ardından devletin üst düzey kademelerinde olağanüstü hâl ilan edilir. Tüm komisyon üyeleri olağan şüpheli olarak değerlendirilirken ekip suç aletini bulmak için hummalı bir çalışmaya girişir. Olayı aydınlatmanın tek yolu suikastı gerçekleştiren David'i açığa çıkarmaktır.



Kızına kavuşmak için evine dönen Zehra eski eşi Kemal'in bilgisayarında bulduğu görüntülerle şoke olur. Zehra, Serdar'ın kayıp bir buçuk ayına ışık tutan bu görüntülerin peşine düşüp sır perdesini aralamaya karar verir.



Türk devletini köşeye sıkıştırmak isteyen Yıldırım, David'in yakalanmasını engellemek için Çetin'i görevlendirir. Ceren açığa çıkmamak için eski hayatına dönerken, Serdar'ın Ceren'le ilgili şüpheleri sürmektedir.

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Teşkilat 18. bölüm fragmanı izle! Zehra, Serdar’ın kayıp olduğu dönemle ilgili şok bilgiler elde ediyor
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