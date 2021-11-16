Tire köfte tarifi: MasterChef Tire köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?

"Tire köfte tarifi" MasterChef 2021 izleyicileri tarafından merak edilerek MasterChef Tire köfte tarifi nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? şeklindeki sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor.

TİRE KÖFTE TARİFİ: TİRE KÖFTE TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

750 gram az yağlı kıyma (dana boşluğu etinden ve 2 kez çekilmiş)

3 adet orta boy tırnaklı pide

1 tatlı kaşığı tuz

Sos için:

3 çorba kaşığı tereyağı

3 adet domates, 2 diş sarmısak

1 çorba kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

2 su bardağı su

TİRE KÖFTESİ YAPILIŞI

Kıymaya tuz ilave edip iyice yoğurun. Streç filmle kaplayıp bir gece buzdolabında dinlendirin. Ertesi gün yeniden çekip iyice yoğurun. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp 12 cm uzunluğunda ve parmak kalınlığında köfteler hazırlayın. İnce şişlere sarıp mangal ateşinde ya da ızgarada pişirin. Daha sonra soğumaya bırakın. Sos için 1 çorba kaşığı tereyağı, rendelenmiş domates, dövülmüş sarmısak, domates salçası, biber salçası ve suyu karıştırarak 5 dakika pişirin. Ayrı bir yerde pideleri 3 cm uzunluğunda dilimleyip, kalan 2 çorba kaşığı tereyağında kızartın. Pideleri alıp, aynı tereyağında soğuyan köfteleri kızartın. Pideleri servis tabağına yerleştirin. Üzerine köfteleri dizip, sos gezdirin. Köfteyi kızarttığınız mtereyağını üzerine gezdirip servis yapın.