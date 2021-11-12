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Giriş Tarihi: 12.11.2021 23:14 Son Güncelleme: 13.11.2021 01:47

Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey’in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Pek çok farklı konuda sorularla yarışmacıların bilgisini sınayan ve karşılığında para ödülü veren yarışmanın bugün ekranlara gelen bölümünde sorulan Tosun Paşa adlı filmede Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir? sorusunun yanıtları merak konusu oldu. Yanıtı merak edilen Tosun Paşa adlı filmede Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir? sorusunun cevabı ve tüm detaylar.

Televizyonların ve ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"in bugün yayınlanan son bölümünde sorulan Tosun Paşa adlı filmede Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyenler tarafından araştırılmaya devam ediliyor.



SORU: Tosun Paşa adlı filmede Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?

A- Halat çekme yarışı (CEVAP)
B- Çuval yarışı
C- Yoğurt içinde altın bulma yarışı
D- Yumurta taşıma yarışı

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Tosun Paşa adlı filmde Daver Bey'in düzenlediği kır eğlencesi kapsamında yapılan etkinlikler arasında Tellioğlu üyelerinin kazanamadığı tek oyun hangisidir?
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