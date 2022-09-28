"Türk İnternet Medyası RTÜK Çalıştayı" Ankara’da toplandı

Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) ve Türk İnternet Medyası Birliği (Timbir) tarafından Ankara'da mesleğin ve dijital yayıncılığın önemli sorun ve beklentileri ile gerekli yasal düzenlemelerin masaya yatırılacağı bir çalıştay gerçekleştiriliyor.

Ankara'da bir otelde başlayan çalıştaya 81 ilden ve yurt dışı ülkelerde görev yapan İnternet Medya mensupları, RTÜK ve ilgili meslek kurum ve kuruluş temsilcileri katılıyor.

Çalıştayda "Türk İnternet Medyası ve RTÜK Uygulamaları" ile "İnternet haberciliğinde problemler ve çözüm önerileri" konusu işlenecek.

RTÜK Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir'in moderatörlüğünü yaptığı çalıştayda; İnternet Yayıncılığında Lisanslama ve Yetkilendirme Süreçleri, Medyada Dezenformasyon, İnternet Medyası Basın Etiği ve İtibar internet Medyası Hukuki Sorunlar, İnternet Medyasında Teknik Ve İçerik Geliştirme, İnternet Medyasının yasal altyapı ihtiyacı, Yurt dışında Türk Medyası, İnternet Gazeteciliğinde İçerik Üretimi konuları ele alınarak detaylı bir şekilde tartışmaya açılacak.